India võimud püüavad Gangesest võrguga koroonaohvreid

Koroonaohvri lähedased Gangeses rituaale sooritamas. Foto on illustreeriv. FOTO: AP/Scanpix

Põhja-India võimud teatasid, et on vedanud võrgu üle Gangese jõe, et püüda kinni kümnete arvatavalt Covid-19 tagajärjel surnud inimeste jõkke uhutud laibad.