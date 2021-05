Rahvastikuteadlane: Vene koroonastatistika on desinformatsioon

«Tõde on see, et me ei tea, kui palju nakatumisi meil on olnud,» märkis Rakša RFE/RLile. «See kõik on lihtsalt pakkumine. Ma arvan, et Venemaal on nakatunud mitte vähem kui kolmandik elanikkonnast. Moskvas ja Peterburis on see näitaja lähemal 40 protsendile. See on minu hinnang.»