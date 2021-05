Kohtunik Siobhan Keegan avaldas lootust, et Põhja-Iirimaa ajaloo pikim uurimine, mis algas juba 2018. aasta novembris, toob neile peredele nüüd rahu. Samas oli see uurimine lühike võrreldes ajaga, mis omastel kulus selleks, et tapetute rehabiliteerimise protsess üldse algaks.