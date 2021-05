Küsitlus: suurem osa venemaalastest end vaktsineerida ei kavatse

Sõltumatu Levada keskuse küsitlus näitas, et 62 protsenti venelastest ei sooviks end pookida Sputniku vaktsiiniga, mis president Vladimir Putini sõnul on «maailma parim».

Küsitlusest selgus ka, et 56 protsenti venelastest ei karda viirusega nakatumist ning see arv on veebruarist saadik jäänud samaks.

26 protsenti vastanutest kinnitas, et on valmis kaitsesüsti saama, veebruaris ütles seda 30 protsenti vastanutest. Kümme protsenti vastanuist teatas aga, et on juba vaktsineeritud.