USA energiafirma töö on pärast küberrünnakut taastumas

Energiafirma hoiatas samas, et kulub veel mitmeid päevi, kuni kütusetarned suudetakse taastada normaalsele tasemele.

USA energiafirma Colonial Pipeline teatas laupäeval, et peatas küberrünnaku tõttu ajutiselt ligi 8900 kilomeetri pikkuse naftatorustiku, mille kaudu liigub umbes 45 protsenti kogu idarannikul kasutatavast kütusest.

Firma teavitas, et küberrünnak leidis aset reedel ja mõjutas ka firma infotehnoloogia süsteeme.

Venemaa tõrjus teisipäeval USA süüdistusi, et riigi idarannikut kütusega varustava Colonial Pipeline’i naftatorustiku rivist välja löönud lunavararünnaku taga oli Venemaal baseeruv rühmitus.

"Me tõrjume kategooriliselt üksikute ajakirjanike alusetuid võltsinguid ja kordame, et Venemaa ei vii läbi "pahatahtlikke" tegevusi virtuaalruumis," teatas Venemaa saatkond Ühendriikides.

USA president Joe Biden ütles esmaspäeval, et pole tõendeid Venemaa võimude seotuse kohta küberrünnakuga Colonial Pipeline'i torustikule, kuid on viiteid, et rünnakuks kasutatud lunavara "asus Venemaal".