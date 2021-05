Afganistanis algas kolmepäevane relvarahu

Vägivald on kasvanud alates sellest, kui USA ületas mullu Talibaniga sõlmitud leppes 1. maiks seatud tähtaja oma väed Afganistanist välja viia.

Juhul kui relvarahu püsib, oleks see vaid neljas paus lahingutes pea 20 aasta jooksul.

President Ashraf Ghani tegi pühadepöördumises Talibanile üleskutse leppida kokku kestvas rahus, nüüd kui rahvusvahelised väed on riigist lahkumas.

«Me ei taha, et te alla annaksite, aga tahame, et lepiksite poliitilise lahendusega. Sõda ei ole lahendus,» ütles ta.

Pea kakskümmend aastat kestnud konfliktis on hukkunud kümneid tuhandeid inimesi ja veel miljonid on olnud sunnitud oma kodudest pagema.

Taliban ja Afganistani valitsus alustasid mullu septembris rahukõnelusi, kuid seni ei ole neid edu saatnud.

Varasemad relvarahud on suuresti püsinud. Arvatavalt kasutab Talibani juhtkond neid tõestamaks, et neil on äärmusliikumise moodustavate arvukate rühmituste üle kindel kontroll.