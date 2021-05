Hoogu koguva koroonaviirusega nakatumisega silmitsi olev Kuuba alustas eile inimeste laialdast kaitsepookimist kahe kodumaise vaktsiiniga, kuigi kumbki neist pole seni läbinud kliinilisi uuringuid, mistõttu on selgusetu ka nende tõhusus Covid-19 eest kaitsmisel.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Kerge kuumatunne süsti ajal, aga kõik on hästi,» kirjeldas AFP-le 69-aastane Cecilia Reyes, kes oli üks esimesi Abdala vaktsiiniga süstitud inimesi.

Abdala on üks kahest Kuuba vaktsiinist, mille kliinilised uuringud on läbinud teise faasi ning mida hakati eile riigi tervishoiuministeeriumi loal kasutama. Käiku läks ka vaktsiin nimega Soberana 2. Ametlikult loodetakse mõlemale kasutusluba anda juuniks.

Kommunistlik saareriik, mis plaanib tänavu vaktsineerida kõik 11,2 miljonit elanikku, on seni Covid-19 pandeemiast pääsenud suhteliselt kergelt: registreeritud on pisut üle 119 000 nakatunu ja umbes 770 surma. Praegu on aga nakatumine Kuubal suurem kui kordagi varem pandeemia kestel.