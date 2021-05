Rohkem kui veerand Euroopa Liidu (EL) täiskasvanud elanikest ilmselt ennast Covid-19 vastu vaktsineerida ei lase, seejuures eriti suur on vaktsiiniskeptitsism Ida-Euroopas, selgus täna avaldatud küsitluse tulemustest. Samal ajal on Aasia hädas järsu nakatumise kasvuga – viimasel kahel nädalal on seal olnud juhtumeid rohkem kui ülejäänud maailmas kokku.



ELi elanike vaktsineerimishuvi käsitlenud uuringu kohaselt eksisteerib tugev seos vaktsiinivastasuse ja sotsiaalmeedia kasutamise vahel, eriti kõhklevad on need, kelle jaoks ühismeedia on peamine infoallikas, teatas uuringu korraldanud Eurofound.

«Kahjuks need tulemused peegeldavad ebaõnnestumist veenvas ja selges kommunikatsioonis, mis puudutab vaktsiinide tõhusust ja ohutust,» lausus Eurofoundi uuringujuht Daphne Ahrendt.

Kõige enam on vaktsineerimisest keeldujaid Bulgaarias, kus 67 protsenti täiskasvanutest ütles, et ilmselt nad ei lase end kaitsesüstida. Samas Iirimaal kavatseb vaktsiinist loobuda vaid kümnendik küsitletutest.

Punane Rist hoiatab viiruseolukorra järsu halvenemise eest Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas, kus viimasel kahel nädalal on kinnitust leidnud üle 5,9 miljoni uue nakatumise, mida on rohkem, kui kõigis teistes maailma regioonides kokku.

Ühenduse kohaselt võib see tõugata haiglate võimekuse ja riikide tervishoiusüsteemi kokkuvarisemise äärele.

Kümnest maailma riigist, kus nakatunute arv kahekordistub praegu kõige kiiremini, on seitse Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas. Laoses kulus nakatumiste kahekordistumiseks kõigest 12 päeva, Indias on kahekordistumine toimunu vähem kui kahe kuuga.

Soomes on koroonavaktsiini esimese doosi saanud 36,5 protsenti elanikest. Esimese kaitsesüsti on saanud terviseameti (THL) teatel pea 2 025 000 inimest ning vaktsineeritute hulk on viimase ööpäevaga kasvanud 14 000 võrra.