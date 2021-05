Tuline röövikusõda – Briti ja Saksa poekett kaklevad rullbiskviidi üle

Aldi vastu on algatatud kohtumenetlus, sest väidetavalt rikub ettevõte Marks & Spenceri Colini-nimelise koogi kaubamärki. Originaalist mitme pügala võrra odavam Cuthberti röövikukook on Marks & Spenceri arvates ohustamas Colini populaarsust.

Marks & Spencer esitas kõrgemale kohtule intellektuaalomandi nõude seoses konkurendi tootega, väites muu hulgas, et Aldi toote sarnasus paneb tarbijaid uskuma, et need on sama standardiga. Briti ettevõtte eesmärk on toote müügilt kõrvaldamine, ka peaks Aldi nõustuma, et tulevikus sarnast toodet lettidele ei tooda.