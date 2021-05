Denveri lähedal põrkasid õhus kokku kaks väikelennukit

«Kõik need piloodid peavad kohe minema lotopiletit ostma. Ma ei mäleta midagi sellist, et kõik kõndisid sellisest õnnetusest omal jalal minema. Ma mõtlen, et see on selle juhtumi hämmastav osa,» sõnas Arapahoe maakonnašerifi asetäitja John Bartmann.