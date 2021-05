Gaza sektoris on viimase nelja päeva jooksul Iisraeli õhulöökides hukkunud üle 100 inimese, teatasid neljapäeval palestiinlaste võimuesindajad.

Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on tapetute seas 27 last ja 11 naist. Haavata on saanud 580 inimest.