Iisraeli armee kinnitusel pole väed Gazasse sisenenud

Meedia andmetel on sektorit siiski ägedalt pommitatud. Ajaleht Times of Israel kirjutas, et Hamasi väitel sooritati vaid mõne minuti jooksul enam kui 150 õhurünnakut.

Times of Israel edastas ühtlasi, et piiri lähedal elavatel kodanikel soovitati pommivarjenditesse minna. Soovitus anti kõigile, kes elavad nelja kilomeetri kaugusel piirist.

«Oleme valmis ja jätkame end erinevate stsenaariumide jaoks ettevalmistamiseks,» ütles armee pressiesindaja, kes lisas, et maavägede sissetung on üks võimalikest lahendustest islamiliikumise Hamas raketitule lõpetamiseks.

Gaza sektoris on viimase nelja päeva jooksul Iisraeli õhulöökides hukkunud üle 100 inimese, teatasid neljapäeval palestiinlaste võimuesindajad. Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on tapetute seas 27 last ja 11 naist. Haavata on saanud 580 inimest.