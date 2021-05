Tokyo kubernerile esitati petitsioon olümpia tühistamiseks

Algatus on saanud allkirjasid kiiremini kui ükski teine petitsioon change.org platvormil Jaapanis. Utsunomiya sõnul peegeldab see avalikkuse arvamust olümpia osas.

Arvamusküsitlused näitavad, et enamik jaapanlasi on olümpiamängude korraldamisele koroonaviiruse puhangu tõttu vastu, soosides kas mängude taaskordset edasilükkamist või tühistamist.

«Ma arvan, et seekord on olümpiamängude küsimuseks, kas me seame esikohale elud või tseremoonia ja suursündmuse nimega olümpia,» ütles Utsunomiya.