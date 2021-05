Putin lubab oma liitlase Medvedtšuki koduaresti panemisele reageerida

«Arvestades kõiki meile tehtud ähvardusi peame me sellele korralikult ja õigeaegselt vastama,» ütles Putin julgeolekunõukogu istungil oma liitlasest Medvedtšukist rääkides.

Kiievi kohus otsustas reedel, et Medvedtšuk peab jääma koduaresti 9. juulini. Tal on keelatud ilma uurija ja prokuröri loata lahkuda Kiievist ja Kiievi oblastist, samuti peab ta teavitama neid oma koduse aadressi või töökoha muutusest.

66-aastane oligarh, keda peetakse Venemaa presidendi Vladimir Putini peamiseks liitlaseks Kiievis, on Ukrainas vägagi vastuoluline tegelane.

Medvedtšuk kinnitab, et on Kiievis ega kavatse end õigusemõistmise eest varjata.

«Kõik, mis minuga juhtub, on kättemaks minu põhimõttekindla poliitilise positsiooni eest,» ütles ta teisipäeva õhtul avalduses, mille edastas tema venemeelne partei Opositsiooniplatvorm – Elu Eest.

Oligarh märkis, et läbiotsimised toimusid Ukraina põhiseadust rikkudes, aga midagi ebaseaduslikku tema tegevuse kohta ei leitud.

Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova kinnitas teisipäeval ajakirjanikele, et Medvedtšuk ja teine Moskva-meelne seadusandja Tarass Kozak on uurimise all kahtlustatuna riigireetmises ja katsetes riisuda Krimmis Ukraina rahvuslikke ressursse.