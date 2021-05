Visegrádi välisministrid arutasid Poolas pandeemiajärgset koostööd

Łódźis toimunud kohtumist, millel osalesid ka Tšehhi, Slovakkia ja Ungari esidiplomaadid, võõrustas Poola välisminister Zbigniew Rau. Poola on praegu Visegrádi riikide roteeruv eesistuja, 1. juulist võtab teatepulga üle Ungari.

Ungari välisminister Péter Szijjártó kinnitas, et riikidevaheline majanduskoostöö, mis enne pandeemiat oli üks Euroopa elavamaid, «tagab kiire taaskäivitumise meie majandustele».

Szijjártó ütles, et kohtumisel kiideti heaks juba laupäevast algav vaktsineeritute vaba reisimine Tšehhi ja Ungari vahel. Tšehhi ja Poola vahel see juba toimib.

«Vaktsineerimine tahab ohutuse ning need inimesed peaksid saama elada tavapärast elu ja reisida,» lausus Szijjártó ajakirjanikele.

Ta ütles, et Ungari, kes on erinevate seisukohtade tõttu Euroopa Liiduga ohtralt kriitikat pälvinud, toetab tugevat Euroopat, kus peetakse kinni kristlikest väärtustest ning ühtsustundest.

Tšehhi välisminister Jakub Kulhánek ütles, et arutati ka EL-i vaktsineerimistõendit, mis lubab reisida kõigis 27 liikmesriigis.

Rau ütles, et grupi liikmed peaksid jätkama Ukraina, Valgevene ja Moldova toetamist võitluses pandeemiaga ning peaks toetama ka nende riikide püüdlusi ühineda Euroopa ja Atlandi-üleste julgeoleku- ja majandusorganisatsioonidega.

Ta rõhutas, et koostöö USA ja NATOga on regiooni julgeoleku tagatiseks, olukorras, kus naaberriik Venemaa on suurendanud sõjalist tegevust oma läänepiiril.