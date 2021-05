Tiibeti pagulasvalitsuse juhiks valiti Penpa Tsering

Tegemist on kolmanda korraga, mil tiibetlased pärast dalai-laama loobumist kõigist poliitilistest rollidest hääletasid eksiilvalitsuse juhti. Esmakordselt tehti seda 2011. aastal.

53-aastane Penpa Tsering sai eksiilparlamendi liikmeks 1996. aastal ning alates 2008. aastast on ta olnud parlamendi esimees.

Tiibeti pagulasparlamendis on 45 liiget. Kõiki kolme Tiibeti provintsi – Ü-Tsangi, Khami ja Amdod – esindab kümme saadikut igast. Viite usuringkonda – nelja budistlikku koolkonda ja rahvausundit böni – esindab kõiki kaks saadikut. Veel viis parlamendiliiget valitakse Põhja-Ameerika, Euroopa ja Australaasia pagulakogukondadest.

1959. aastal loodud Tiibeti pagulasvalitsusel, mida nimetatakse ka Tiibeti Keskadministratsiooniks, on nii täidesaatev, seadusandlik kui ka kohtuharu.

Hiina väidab, et Tiibet on olnud tema osa alates 13. sajandist ning Hiina kompartei on valitsenud piirkonda alates 1951. aastast.