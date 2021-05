Putin lubab oma liitlase Medvedtšuki koduaresti panemisele reageerida

«Arvestades kõiki meile tehtud ähvardusi, peame me sellele korralikult ja õigel ajal vastama,» ütles Putin julgeolekunõukogu istungil oma liitlasest Medvedtšukist rääkides.

Kiievi kohus otsustas reedel, et Medvedtšuk peab jääma koduaresti 9. juulini. Tal on keelatud ilma uurija ja prokuröri loata lahkuda Kiievist ja Kiievi oblastist, samuti peab ta teavitama neid oma koduse aadressi või töökoha muutusest. 66-aastane oligarh, keda peetakse Venemaa presidendi Vladimir Putini peamiseks liitlaseks Kiievis, on Ukrainas vägagi vastuoluline tegelane.