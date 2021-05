Salvini: Berlusconi seisund pole väga hea, kuid ta tuleb sellest välja

Berlusconi on viimastel kuudel mitu korda haiglas olnud ning pärast seda, kui ta oli eelmise aasta septembris 11 päeva ravil COVID-19-ga seotud kopsupõletiku pärast, tunnistas mees, et surm oli lähedal.

Ärileht Sole 24 teatas reedel, et Berlusconi seisund on sooleinfektsiooni tõttu halvenenud, kuid see teade pole täiendavat kinnitust saanud.