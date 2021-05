WHO soovitab teatud olukordades ka vaktsineerituil maski kanda

WHO sõnul ei tohiks ka piiranguid tühistades jälgida üksnes seda, kui palju inimesi on vaktsineeritud.

«Küsimus on selles, kui palju viiruseid ja nende erinevaid variante on liikvel, samas kui küsimus on ka vaktsiinide ja vaktsineerimise hulgas,» lausus koroonauuringuid juhtiv Maria Van Kerkhove.