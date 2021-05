Walmart ei nõua enam vaktsineerituilt maskikandmist

«Tänasest alates on vaktsineeritud kliendid ja liikmed teretulnud poodi ilma maskita. Samas me nõuame jätkuvalt, et vaktsineerimata kliendid ja liikmed kannaksid meie poodides ja klubides näokatteid,» on öeldud ettevõtte avalduses, mille kohaselt tuleb maski kanda ka seal, kus seda nõuavad kohalikud võimud.

Töötajad, kelle vaktsineerimisest on möödunud üle kahe nädala, võivad lõpetada maskikandmise 18. maist, teatas firma. Ühtlasi premeeritakse 75 dollariga kõiki töötajaid, kes tõendavad, et on kaitsesüsti saanud.

«Need on positiivsed arengud. Me võime seda teha. Me oleme pidanud sel aastal palju läbi elama ning me peame tegema oma osa selle lõpetamiseks,» on öeldud ettevõtte juhtkonna allkirjastatud avalduses.

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskus tühistas neljapäeval maskikandmise kohustuse inimeste suhtes, kes on täielikult vaktsineeritud. Otsus langetati üle aasta pärast seda, kui see esmakordselt koroonapandeemia puhkedes kehtestati.

Covid-19 haigus on Ühendriikides nõudnud üle 585 000 inmelu.

Walmart kohustas kliente maski kandma mullu juulist ning on nüüd üks esimesi suuri USA korporatsioone, mis selle lõpetas.