Budapesti linnapea seab sihiks Orbáni kukutamise üldvalimistel

«Pärast pikka mõtlemist otsustasin, et pürin opositsiooni peaministrikandidaadiks,» ütles Budapesti meer Facebookis tehtud videopöördumises. «Tunnen, et Ungari on hädas, meie riik on lõhenenud ja ma tahan pingutada, et Ungari uuesti ühendada.»