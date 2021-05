Valge Maja: USA majandus taastub lainetena

Majandusnõunike nõukogu juht Cecilia Rouse ütles, et praegune turbulents on ette ennustamatu.

Ta naljatles, et näiteks neljapäevane tervishoiuministeeriumi otsus, et vaktsineeritud inimesed võivad maskikandmisest loobuda, tähendab, et «prognoosime ülemäärast maskide pakkumist ning huulepulga puudujääki.»

«Kuid tegelikkuses taastuvad erinevad majandussektorid erineval ajal,» ütles ta ajakirjanikele. «Arvestades pandeemia erakorralisi ja ennenägematuid olusid, on analüütikutel keeruline täpseid majanduse näitajaid prognoosida.»

Rouse ütles, et selle nädala tarbijahindade hüppelist tõusu ning möödunud nädalal suure pettumuse valmistanud tööhõive määra tuleb näha laiemas kontekstis.

Ta ütles, et jaanuarist alates on igas kuus tekkinud juurde keskmiselt pool miljonit töökohta, samas kui inflatsioon näitab metsikut, kuid samas ajutist hoogset majandustegevust, sest osalised liikumispiirangud on läbi ning ameeriklased on hakanud jälle autosid ostma ja lennureise tegema.

«Lennupiletite hinnad tõusid, sest olid mullu metsikus languses,» ütles ta.

Piletihindadel on pandeemiaeelsele tasemele jõudmiseks veel kasvuruumi, mis tähendab ilmselt suuremat inflatsiooni. Kuid lõpuks kasv peatub, sest kuhjunud nõudlus on rahuldatud.

«Arvan, et sellised hinnad ei kesta, sest millalgi inimesed lõpetavad,» ütles ta. «Ma ei usu, et inimesed teevad mitu puhkusereisi.»

«On oodata teatud lainetust,» lausus Rouse.

Kuid peatamatut inflatsiooniohtu Valge Maja ette ei näe.

«Inimesed eeldavad, et see inflatsioon on ajutine,» lausus Rouse. «Pole taolisi struktuurseid tegureid, mis viiksid välja inflatsioonini, mida Föderaalreserv kontrollida ei suuda.»

Rouse tõstis esile ka selle, et praeguse majanduse taastumise põhjuseks on edukas viirusepuhangu kontrolli alla saamine tänu vaktsineerimistele.

Kuid ta hoiatas, et käia on veel pikk tee, mis tähendab jätkuvat majanduslikku ebakindlust.

«Viiruse kontrolli alla saamisel oleme saavutanud suuri edusamme, kuid tuletaksin meelde, et vaid 58 protsenti täiskasvanutest on saanud vähemalt ühe kaitsesüsti,» ütles ta. Ning vaid veerand 18-29-aastastest on täielikult vaktsineeritud.