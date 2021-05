Prantsusmaal on esimese Covid-19 kaitsesüsti saanud 20 miljonit

Tervishoiuametnike sõnul on täpne number 20 086 792; neist 8 805 345 on saanud ka teise vaktsiinidoosi.

"See on väga tähtis hetk kogu riigile, sest see toetab meie väljavaadet kriis lõpetada," lausus peaminister Jean Castex ajakirjanikele, külastades massvaktsineerimise keskust Pariisi Porte de Versailles' konverentsikeskuses.