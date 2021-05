Netanyahu: rünnakud Gazale jätkuvad nii kaua kui vaja

Netanyahu ütles: «Teil ei õnnestu end peita – ei maa peal ega maa all. Keegi pole puutumatu.»

Televisioonis üle kantud kõnes kinnitas Netanyahu, et Iisrael teeb kõik võimaliku tsiviilohvrite vältimiseks.

Ta võttis sõna ka araablaste ja juutide vahelise vägivalla kohta Iisraelis. Ta nimetas araablaste vägivalda Iisraelis terroriks, lisades, et terroristidena tegutsejaid ka koheldakse terroristidena.

Times of Israeli teatel oli Netanyahu ka lubanud, et juutidel ei lubata relvi haarata ja süütuid araablasi rünnata.

Hamasi liider tõotas laupäeval omakorda, et Gaza sektoris tegutsevad relvarühmitused ei tagane Iisraeli rünnakute ees, hoiatades, et nende võitlejad ei ole veel kogu oma jõudu kasutanud.

Ismail Haniyeh esines kõnega sadade poolehoidjate ees Kataris. Ta lausus, et «vastupanu on lühim tee Jeruusalemma» ning et palestiinlased ei lepi millegi vähema kui Jeruusalemmaga oma riigi pealinnana.