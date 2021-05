Euroopas ja Ameerikas avaldati meelt palestiinlaste toetuseseks

Londonis kogunesid protestijad kesklinnas plakatitega «Lõpetage Gaza pommitamine», et marssida «Palestiinale vabadust» nõudes Iisraeli saatkonna juurde. Korraldajate sõnul oli Londonis osalejaid 150 000.

«Seekord on teistmoodi,» lausus Palestiina saadik Husam Zomlot protestijaile. «Seekord ei õnnestu meid tagasi tõrjuda. Me oleme ühtsed. Meil on küllalt rõhumisest.»