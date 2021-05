India politsei kutsub külaelanikke surnukehi mitte jõgedesse viskama

Reedel tõid paduvihmad Uttar Pradeshi osariigis Prayagraj linnas välja jõekaldale maetud surnukehad. Osariigi valitsuse kõneisik eitas ajakirjanduse teateid, et viimase kahe nädala jooksul on jõgedest leitud üle tuhande koroonaohvri surnukehad.

Heategevusorganisatsioon Bondhu Mahal Samiti, mis aitab kohalikel elanikel surnukehi tuvastada, teatas laupäeval, et surmade arv maapiirkondades on väga kõrge, vaestel ei ole puidunappuse tõttu võimalik surnukehi tuhastada ja seepärast visatakse need jõkke.