Iisraeli armeejuht: Hamas alahindas meie vastust

«Hamas alahindas meie vastulöögi jõudu,» ütles kindral Aviv Kochavi. Kindral märkis, et Gaza on nüüd tunda saanud enneolematu intensiivsusega õhulööke.

Iisraeli sõjalennukid korraldasid taas terve seeria õhurünnakuid sihtmärkide pihta Gaza linnas, edastasid ööl vastu esmaspäeva uudisteagentuurid.

«Kaitsejõudude hävitajad ründavad Gaza sektoris terrorismiga seotud sihtmärke,» kinnitas veidi hiljem lühiavalduses armee.

Palestiina allikate info kohaselt tehti enam kui sada õhulööki. Kohapeal viibivate ajakirjanike hinnangul oli õhurünnakuid umbes 50, millest osa tiheda asustusega aladele.

Rahvusvahelise meedia andmetel on samal ajal jätkunud ka rakettide tulistamine Gazast Iisraeli.

Iisraeli saadik ütles pühapäeval ÜRO Julgeolekunõukogu kriisiistungil, et praeguse ohvreid nõudnud vägivalla eest vastutab täielikult palestiinlaste äärmusrühmitus Hamas.

«See oli Hamasil täielikult ettekavatsetud, et saada tulevastel valimistel poliitilist mõjujõudu,» ütles Iisraeli suursaadik Gilad Erdan. Suursaadik lisas, et juudiriik püüdis leevendada pingeid, kuid neid pingutusi ei saatnud edu.

Iisraeli armee teatas õhtul, et Hamasi kontrolli all olevast Gaza sektorist on tulistatud juudiriigi territooriumile umbes 3100 raketti.

«Hamas ja Islamidžihaad tulistasid Gazast viimase seitsme päeva jooksul 3100 raketti,» kirjutas juudiriigi armee suhtlusvõrgustikus Twitter.

«Hamas on korraldanud väga intensiivse rünnaku tulistamiste arvult,» tõdes Iisraeli kindral Ori Gordin ajakirjanikele.

Väljaanne The Times of Israel teatas päeval viidates Iisraeli armeele, et Gazast tehti viimase ööpäeva jooksul 190 raketilaskmist. Sõjaväe andmetel maandus neist 20 Gaza enda territooriumil.

Iisraeli pühapäevastes õhurünnakutes on Gaza sektoris surma saanud vähemalt 44 inimest, kokku on nädal aega kestnud pommitamises hukkunud 188 inimest, nende seas 52 last, teatas Gaza terviseministeerium.

Pühapäevaste ohvrite seas on 16 naist ja 10 last. Kannatanuid on umbes 50.