Iisrael teatas islamistide tunnelite hävitamisest Gaza sektoris

Gaza linnapea Yahya Sarraj ütles telekanalile Al-Jazeera, et õhurünnakud tekitasid ulatuslikku kahju teedele ja muule taristule.

«Kui agressioon jätkub, on oodata olukorra halvenemist,» ütles ta.

ÜRO hoiatas, et Gaza ainsas elektrijaamas on kütus otsakorral ning juba praegu kestavad elektrikatkestused 8-12 tundi ja kraanivesi ei ole joodav.

Gaza sektoris on nädala kestnud vaenutegevuses surma saanud vähemalt 188 inimest, nende seas 55 last ja 33 naist. Kannatanuid on 1230.