ÜRO: 55-tunnine töönädal suurendab enneaegse surma riski

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) raport on esimene üleilmne analüüs pikkade töötundidega seotud ohust elule ja tervisele.

«55-tunnine või pikem töönädal on tõsine terviseoht,» ütles WHO keskkonna, kliimamuutuste ja terviseosakonna direktor Maria Neira. «On aeg, et me kõik, valitsused, tööandjad ja töövõtjad, mõistaksime, et pikad töötunnid võivad tuua enneaegse surma.»