USA kindral hoiatas Lähis-Ida konflikti laialdasema mõju eest

«Pole kellegi huvides, et võitlus jätkuks,» oli Milley veendunud.

«Ohvreid on märkimisväärselt palju ja ma lihtsalt arvan, et selline vägivalla tase destabiliseerib olukorda ka väljaspool Gaza piiratud ala,» tõdes Milley, kui vastas küsimusele Iraani võimaliku toetuse kohta Hamasile.

Pärast Iisraeli ja Palestiina relvarühmituste vahel eelmisel nädalal puhkenud vaenutegevust on Gaza kohalike võimude teatel tapetud üle 200 palestiinlase, kelle seas 61 last. Iisraeli Gazast tehtud raketirünnakutes on surma saanud kümme inimest.