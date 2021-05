Iisrael lõi rivist välja Gaza ainsa COVID-19 testimiskeskuse

Viitega äärmusrühmitusele Hamas kirjutas ajaleht, et õhulöögid on osaliselt purustanud Rimali kliiniku, kus laboratoorium asus. Kannatada on saanud ka terviseministeerium ning Katari Punase Poolkuu amet.

Aseministri sõnul on teiste hulgas viga saanud ministeeriumitöötajad, kellest mõne seisund on kriitiline.

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO andmetel on positiivsete koroonatestide osakaal Palestiina enklaavis Gazas üks maailma kõrgemaid, ulatudes 28 protsendini.

Positiivse koroonatesti on Gazas andnud 103 000 inimest ja surnud on üle 930, kirjutas The Times of Israel, lisades, et haiglad on patsientidest tulvil.