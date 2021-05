Soome piiride avamine lükkub ilmselt suvesse

Vaid vähestes Schengeni piirkonna riikides jääb kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta praegu alla 200, mistõttu ei soovi Soome valitsus riskida võimalusega, et piiride avaldamine kasvatab haigusjuhtude arvu riigis.

Soome siseministeeriumi kantsler Kirsi Pimiä möönis, et ühiskonna avamise plaanis välja toodud reisimist puudutavate eesmärkide täitmine on praegu kahtluse all. Juunis ees ootava olukorra kohta ta oletusi teha ei soovinud.