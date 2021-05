USA ülemkohus asub kaaluma abordiõiguse piiramist

Abordivastased on juba mitu kuud ärgitanud ülemkohtus ülekaalu omavaid konservatiividest liikmeid kasutama võimalust vaadata üle 1973. aasta pretsedent Roe vs. Wade, mis tagas ameeriklannadele abordiõiguse. Mississippi on üks paljudest Vabariikliku Partei kontrollitavatest osariikidest, mis on kiitnud heaks eelminitud pretsedendiga vastuolus oleva seaduse.