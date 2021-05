Hispaania saatis 2700 Ceutasse tulnud migranti Marokosse tagasi

Siseminister Fernando Grande-Marlaska ütles telekanalile TVE, et esmaspäeval sisenes Ceutasse umbes 6000 inimest. Valitsuse teatel oli neist keskpäevaks tagasi saadetud 2700.

«Me taastame linnas ja meie piiridel korra nii kiiresti kui võimalik,» ütles peaminister ning lisas, et külastab õhtul Ceuta ja Melilla enklaave isiklikult.

Enamik migrante jõudsid Ceutasse esmaspäeval, ilma et Maroko piirivalve neid takistanud oleks, kuid teisipäeva hommikuks oli riik toonud Fnideqi piiripunkti juurde lisajõude, kes ajasid piirile tulnud inimesed pisargaasiga laiali.

Sánchez hoiatas, et olukord piiril on «tõsine kriis Hispaania, aga ka Euroopa jaoks», mis on Aafrikast sõja ja vaesuse eest pagevate inimeste eelistatud sihtkoht.