Läti valitsuse otsuse kohaselt ei pea vaktsineeritud või koroonaviirust põdenud enam koos aega veetes maski kandma, Soome aga vabastab vaktsineeritud ja tervenenud karantiinikohustusest. Samas Bulgaaria on vaktsineerimistempos teistest ELi maadest nii kaugele maha jäänud, et ei jõua 70 protsendi elanike kaitsmiseni enne tulevat aastat.

Läti valitsuse tänase otsuse kohaselt ei pea enam maski ette panema tööl, kohtumistel, kunstiprojektdes ja sportides kogunevad inimesed, kui kõik nende seas on vaktsineeritud või Covid-19 läbi põdenud. Selline maskivaba kogunemine on lubatud kuni 20 inimesele.

Kui kõik seltskonda kuuluvad inimesed on koroonaviirusele immuunsed, pole edaspidi neil Lätis tarvis kinni pidada ka vahemaa hoidmise reeglitest.

Soome terviseamet (THL) muutis aga vaktsineeritutele ja Covid-19st tervenenutele reegleid nii, et valdavalt neile enam koroonaviirusega nakatunuga kokkupuute järel karantiini jäämise kohustus ei laiene.

Karantiini pole tarvis jääda Soomes neil, kes on saanud kaks vaktsiinidoosi ning kellel viimase manustamisest on möödas vähemalt üks nädal. Samuti ei nõuta karantiini neilt, kes on põdenud Covid-19 läbi ja saanud kuue kuu jooksul pärast tervenemist ühe doosi vaktsiini. Sel juhul peab vaktsineerimisest samuti olema möödas vähemalt üks nädal.