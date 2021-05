USA mereväelased nägid väidetavalt iga päev ufosid

Graves meenutas teleintervjuus, et kui nägi esimest korda Atlandi ookeani rannikul lennukeelutsoonis hõljumas kummalist objekti, mis ei väljutanud heitgaase ja millel polnud nähtavat mootorit, oli ta hämmingus, pidades seda millekski salapäraseks või ohtlikuks.

Tegelikult polnud üleeile esimene kord, kus Graves oma kogemusest rääkis. Juba 2019. aasta kevadel jutustas ta The New York Timesile, kuidas 2014. aasta suvest kuni 2015. aasta märtsini ilmus USA idarannikul peaaegu iga päev taevasse kummalisi objekte, neist üks näis just kui pöörlevat vastutuult.