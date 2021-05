Vana mees kinkis Yokosuka linnale 60 miljonit jeeni

«Me leidsime sellest 60 miljonit jeeni ja kirjas öeldi: »Olen kogunud seda raha esimesest klassist peale. Palun kasutage seda. See on annetus«,» ütles ametnik.

Linnapea Katsuaki Kamiji ütles, et kink üllatas ja liigutas teda, eriti, et linnal on koroonapandeemia tõttu rasked ajad.