Mais Julgeolekunõukogu eesistuja kohustusi täitva Hiina koordineerimisel visandatud dokument kutsus üles relvarahule ja nõudis vägivalla kohest lõpetamist kõigilt konflikti osalistelt. Hiina, Norra ja Tuneesia esitatud dokumenti on arutatud mitu korda, kuid kuna ühisavalduse tegemiseks on vaja kõigi nõukogu 15 alalise ja mittealalise liikme heakskiitu ja Ühendriigid on sellele vastu seisnud, ei ole dokument heakskiitu pälvinud. Vaatlejate sõnul on probleemiks ilmselt see, et avaldus mõistaks hukka Iisraeli tegevuse Hamasi rünnakutele vastamisel ja saadaks signaali toetuse puudumisest.