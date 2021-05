Tegemist oli kõige kauem kestnud pausiga pärast konflikti eskaleerumist eelmise nädala esmaspäeval, mille järel on Hamas ja väiksem terroriorganisatsioon Islamidžihaad Gazast välja tulistanud üle 3450 raketi. Neist osa kukkus alla Gaza sektoris endas. Suure osa Iisraeli asustatud aladele saadetud rakettidest on alla tulistanud Iisraeli raketikaitsesüsteem, mida tuntakse Raudkupli nime all.