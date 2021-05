Kolm Guantánamo vangi pääseb vabaks

Tegu on esimese vabastamisotsusega president Joe Bideni ametiajal.

Kolme seas on laagri vanim vang, 73-aastane pakistanlane Saifullah Paracha. Teised kaks on 54-aastane Abdul Rabbani, kes on samuti pärit Pakistanist, ning 40-aastane jeemenlane Uthman Abdul al-Rahim Uthman.