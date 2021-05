Taani tahab repatrieerida Süüriast džihadistide taanlastest lapsed

«Olukord laagrites on humanitaarjulgeoleku osas halvenenud. Eriti al-Holi laagris, kus napib toitu ja arstiabi,» ütles Taani välisminister Jeppe Kofod pressikonverentsil.

Süüria kirdeosas Hasakeh' piirkonnas asuvas al-Holi laagris hoitakse äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võitlejate arvatavaid sugulasi.

Peaminister Mette Frederiksen kinnitas märtsis, et Taani kodanike vanemad neis laagrites ei ole kandidaadid repatrieerimiseks. Seega näitas teisipäevane teade plaanist repatrieerida kolm ema Kopenhaageni poliitika muutumist.

Taani eriteenistuste sõnul seisavad need emad Taani naasmisel silmitsi kohtumõistmisega terrorismis.

Taaani politsei luureteenistuse PET andmetel on Taanist Süüriasse võitlema läinud vähemalt 160 inimest.

Umbes kolmandik neist on saanud lahingutes surma, 32 on endiselt seal ning pooled on naasnud Taani või elavad mujal.