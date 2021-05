Saudi Araabia: Iisraeli-Gaza konflikt lükkab piirkonda vales suunas

«See lükkab meid täiesti vales suunas. See tähendab, et me muudame tee kestliku rahu poole veelgi raskemaks,» ütles Farhan AFP-le.

See konflikt annab jõudu ekstremistidele, lisas ta.

«Me peame tegema kõik koos tööd, et julgustada kõiki pooli tõsiselt tegutsema,» ütles Farhan. «Kõigepealt deeskaleerima, peatama vägivald ja siis alustama tõsiseid rahukõnelusi lõpliku kokkuleppe suunas.»

«See lõplik kokkulepe peab sisaldama Palestiina riiki pealinnaga Ida-Jeruusalemmas,» rõhutas Saudi Araabia esidiplomaat.

Veidi rohkem kui nädala kestnud Iisraeli rünnakutes Gaza sektorile on saanud sealse tervishoiuministeeriumi andmetel surma 217 palestiinlast, nende seas 63 last. Haavatuid on rohkem kui 1400.

Iisraeli kaotused tõusid 12-ni, kui Hamasi tulistatud raketid tabasid Iisraeli lõunaosas Eshkoli piirkonda, surmates kaks tailast, kes töötasid ühes tehases, teatas politsei.

«Meie peamine prioriteet on taasalgatada rahukõnelused palestiinlaste ja iisraellaste vahel. See on ainus tee kestlikule rahule,» ütles Saudi Araabia välisminister.