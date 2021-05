Valgevene ja Leedu piiril on külmal ööl värisemas 19-aastane valgevenelane, kes on just läbi metsa piirivalvurite eest kõrvale põigeldes kodumaalt põgenenud. Ta on üks kümnetest inimestest, kes on illegaalselt Euroopa Liidu piiri ületanud pärast Valgevene rahutuste verist mahasurumist.