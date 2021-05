Kallas ja Liimets: Iisraeli vastus Hamasi raketitulele peab olema proportsionaalne

«Eesti on väljendanud muret eskaleerunud vägivalla pärast Iisraelis ja Palestiina territooriumil nii ÜRO Julgeolekunõukogus kui ka teistes rahvusvahelistes formaatides. Mõistame Hamasi raketitule Iisraeli vastu hukka. Iisraelil on õigus ennast selle eest kaitsta. Samas peab igasugune vastus sellele olema proportsionaalne ning rahvusvahelise õigusega kooskõlas. Sellises konfliktis on oluline kaitsta tsiviilelanikke, eriti lapsi, ning vägivald tuleb kohe lõpetada,» sõnas Kallas.