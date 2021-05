Valge Maja: Biden tahab juba «täna» Iisraeli konflikti leevendamist

«President edastas peaministrile, et ootab täna märkimisväärset deeskaleerimist teel relvarahu suunas,» seisis avalduses pärast Netanyahu ja Bideni neljandat telefonikõnet alates Iisraeli-Palestiina viimase kriisi puhkemisest.

Avalduses ei täpsustatud, kuidas Biden defineerib «märkimisväärset» oma üleskutses vähendada Gaza sektori pommitamist, mis on Iisraeli sõnul suunatud Hamasi vastu.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre ei täpsustanud ka seda, mis on Valge Maja reaktsioon, kui Iisrael üleskutset ei järgi.

Gaza ametnike sõnul on Iisraeli rünnakutes alates 10. maist hukkunud vähemalt 213 inimest, sealjuures 61 last. Palestiina liikumise Hamasi raketid on nõudnud 12 inimelu.

Seni pole Biden kaasa läinud rahvusvaheliste relvarahunõudmistega, kuid on öelnud, et pooldab vägivalla peatamist. Iisrael on USA lähedane liitlane ja Bidenil on olnud raskusi toetada Netanyahu väidet, et Iisraeli sõjaväe tegevus on enesekaitse.

Oma viimases telefonikõnes arutasid Biden ja Netanyahu üksikasjalikult «Iisraeli samme Hamasi ja teiste terrorirühmituste võimekuse kahjustamisel, samuti jätkuvaid diplomaatilisi pingutusi USA ja regiooni riikide valitsustelt», teatas Valge Maja.

Valge Maja teatel ei taheta Iisraeliga avalikku vastuseisu tekitada, kuid administratsioon viitab sellele, et eravestlustes on võetud kriitilisem toon.