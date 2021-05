Netanyahu ei välista Hamasi alistamist

«Nendega (Hamasiga) saab asju ajada ainult kahel viisil: sa kas alistad nad, ja see võimalus on alati, või sa heidutad neid, ja just praegu ongi meil käsil jõuline heidutus, aga pean ütlema, et me ei välista midagi,» ütles Netanyahu Tel Avivis välisriikide suursaadikutele.

Sõjakas peaminister kinnitas, et Iisrael ei otsinud pingetõusu, mis sai alguse 10. mail, kui Iisrael alustas õhurünnakuid Gaza sektorile, kuna seal valitsev islamiliikumine Hamas tulistas Ida-Jeruusalemma rahutustele vastates Iisraeli territooriumile rakette.

Netanyahu sõnul põhjustas vägivallapuhangu Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmoud Abbasi otsus jätta ära selleks nädalavahetuseks kavandatud valimised.

Abbasi ilmalik liikumine Fatah saavutas kauaaegse vastase Hamasiga kokkuleppe valimiste korraldamiseks, kuid Abbas jättis valimised ära väitega, et Iisrael keeldub tagamast valimiste läbiviimist annekteeritud Ida-Jeruusalemmas, milles palestiinlased näevad oma tulevast pealinna.

Hamas süüdistas Abbasi «riigipöördes» kokkuleppe vastu ja Iisraelile palestiinlaste hääletamisõiguse üle veto andmises.

Palestiina-eksperdid ütlevad, et Hamas püüab nüüd näidata end palestiinlaste tegeliku kaitsjana Iisraeli vastu, ja tema hääl on tugevam kui Abbasi Fatahil.

Netanyahu sõnul otsustas Hamas, nähes, et valimised ei toimu, ässitada palestiinlased oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks vägivallale ja rahutustele.

Hamas on süüdi ka Ida-Jeruusalemma Sheikh Jarrah piirkonna rahutuste ägenemises, ütles Iisraeli peaminister, ning Al-Aqsa kokkupõrgetes Iisraeli julgeolekujõudude ja palestiinlaste vahel.

«Peab ütlema, et päris sellist tulemöllu me ei oodanud,» sõnas ta. «Tegime kõik, mis meie võimuses, et maandada potentsiaalset konflikti Jeruusalemma ümbruses ja Templimäel,» lisas Netanyahu.

Gaza õhurünnakute eesmärk on vähendada Hamasi võimsust, nende terrorivõimekust ja tahet, ütles ta.

Netanyahu lisas, et hindab küll USA presidendi Joe Bideni toetust Iisraelile ja muret olukorra pärast, kuid operatsiooniga tuleb jätkata, kuni Iisraeli kodanikele on tagatud rahu ja turvalisus.