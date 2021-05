Uus-Meremaa peaminister avaldas riigi «taastamise» eelarve

Vasaktsentristist peaminister ütles, et 3,3 miljardit Uus-Meremaa dollarit (1,94 miljardit eurot) peretoetusteks on suurim tõus terve põlvkonna vältel ning aitab tõsta 33 000 välja vaesusest.

«Loomulikult on see oluliselt kõrgem sellest, millega uusmeremaalased on harjunud, kuid see on kohane reageering olukorrale, kus me oleme,» ütles rahandusminister Grant Robertson.