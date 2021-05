Ühendus: koroonavaktsiinid on teinud üheksast inimesest miljardäri

«Kokku on nende üheksa uue miljardäri varade netoväärtus 19,3 miljardit dollarit (15,8 miljardit eurot), mis on piisav, et vaktsineerida kõik madala sissetulekuga riikide elanikud 1,3-kordselt,» teatas ühendus People's Vaccine Alliance, tuginedes Forbes'i andmeil.