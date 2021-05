FBK juht Ivan Ždanov kirjutas Telegramis, et suuraktsioon oli seotud Navalnõi korruptsioonijuhtumiga.

«Kas mäletate, et detsembris enne Navalnõi tagasitulekut, alustati uurimist ta kohta kriminaalkoodeksi artikli 159 järgi. Pärast seda ühte pressiteadet ei tulnud midagi, kuniks eile õhtul tuli kellegil meelde, et selline asi on olemas ja midagi tuleks ette võtta,» kommenteeris olukorda Ždanov.