Antarktika šelfiliustikust eraldus maailma suurim jäämägi

Jäämäe nimeks on A-76. See on kujult sarnane Manhattani saarega, kuid üle 70 korra suurem. Jäämägi avastati satelliitfotodelt ning «see on praegu maailma suurim jäämägi,» kinnitas ESA.

Jäämägi on pea 170 kilomeetrit pikk ja 25 kilomeetrit lai ning pindalaga on 4320 ruutkilomeetrit on see veidi suurem kui Hispaania Mallorca saar.

Jäämägi eraldus Ronne šelfiliustiku lääneküljest ning algselt märkasid seda Briti Antarktika vaatlejad, kes said kinnitust Copernicuselt saadud satelliitfotodelt.

Seni oli maailma suurimaks jäämäeks A-23A, mille suuruseks oli 3880 ruutkilomeetrit ning mis ujus samuti Weddelli meres.

Mullu novembris tundus, et toona maailma suurim jäämägi oli kokku põrkamas Atlandi ookeani lõunaosas asuva saarega, mis on koduks tuhandele pingviinidele ja hüljestele, ähvardades nende võimalusi toitu hankida.

Larseni šelfiliustikust eraldus ka jäämägi A68a, mis oli 160 kilomeetri pikkune ja 48 kilomeetri laiune. Larseni šelfiliustik on soojenenud kiiremini, kui ükski teine osa maakera lõunamandrist.

A68a lagunes enne kui jõudis tekitada kahju Briti Lõuna-Georgia ülemereterritooriumi liigirikkale loodusele.

19. sajandist alates on maakera keskmine temperatuur tõusnud ühe kraadi võrra, mis on piisav, et suurendada põudade, kuumalainete ja troopiliste tsüklonite sagedust.